МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi намерен уже в следующем году снять с производства внедорожник четвертой генерации Pajero.

Mitsubishi Motors остановит производство Pajero и закроет завод в префектуре Гифу, который занимается выпуском моделей Outlander и Delica. Сборка последних будет налажена на другом предприятии бренда.

Pajero это одна из самых старых моделей японского производителя машин, срок выпуска — 14 лет.

На территории Японии внедорожники четвертой генерации собираются для экспортных продаж, а спрос на такие модели постоянно падает.

Сейчас на планируемом к закрытию заводе в префектуре гифу выпускается около 10% от общего объёма выпускаемых Mitsubishi автомобилей, это около 63 тысяч штук.

Что касается российских потребителей, то последние 500 экземпляров внедорожника Pajero поступили в РФ осенью 2019 года, и, как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), машины до сих пор не распроданы. В первом полугодии 2020 года в России были проданы 196 автомобилей.