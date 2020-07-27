МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российская структура Hyundai — "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о покупке мощностей завода General Motors в Санкт-Петербурге, следует из базы регулятора.

"В ФАС России поступило ходатайство ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" о получении в собственность находящихся на территории РФ 94,83% основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто"… заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии сделки, заявленной в ходатайстве, на состояние конкуренции", — говорится в материалах ФАС.

"Дата регистрации 24.07.2020", — добавляется на сайте регулятора.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Завод выпускает модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в декабре 2019 года сообщал журналистам, что автосборочным заводом американской General Motors (GM) в Санкт-Петербурге интересуется компания, которая хочет расширить свой кластер в регионе. Ее название он не говорил.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, инвестиции в проект составили около 300 миллионов долларов. На предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку.

Бренд Opel покидал российский рынок целиком, а Chevrolet остался в виде СП с "АвтоВАЗом", который и поныне выпускает Chevrolet Niva в Тольятти. Кроме этого, GM импортирует в Россию премиальные модели Chevrolet и Cadillac. В конце 2019 года Opel, перешедший под контроль группы Peugeot-Citroen, возобновил продажи в России, предлагает ряд моделей, одна из которых импортируется из Германии, сборка второй налажена на калужском заводе PSA.