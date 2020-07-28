МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Hyundai в случае покупки старой площадки General Motors (GM) в Санкт-Петербурге может перевести туда производство некоторых моделей, выпускаемых на калининградском заводе "Автотор", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Российская структура Hyundai — "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о покупке мощностей завода GM в Санкт-Петербурге. В российском офисе Hyundai Motor РИА Новости подтвердили, что находятся на этапе обсуждения сделки относительно покупки завода GM в Петербурге.

"Наиболее вероятная схема использования завода GM заключается в переводе туда части моделей с калининградского "Автотора", — пишет газета. Собеседники издания также полагают, что перевод не коснется премиальных моделей бренда Genesis, по которым экономически нецелесообразно увеличивать локализацию, а также Hyundai Sonata, так как по ней уже достигнуты договоренности о создании линии сварки. Как отмечает газета, смысл сделки заключается в использовании уже готовых мощностей сварки и окраски на заводе GM, вместо того чтобы строить их на "Автоторе" в рамках обязательств по углублению локализации. В "Автоторе" возможный перевод моделей газете не прокомментировали.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Завод выпускает модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в декабре 2019 года сообщал журналистам, что автосборочным заводом американской GM в Санкт-Петербурге интересуется компания, которая хочет расширить свой кластер в регионе. Ее название он не говорил.

Завод GM в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, инвестиции в проект составили около 300 миллионов долларов. На предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку.

Бренд Opel покидал российский рынок целиком, а Chevrolet оставался в виде СП с "АвтоВАЗом". Кроме того, GM импортирует в Россию премиальные модели Chevrolet и Cadillac. В начале декабря прошлого года "АвтоВАЗ" сообщил, что подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Opel, перешедший под контроль группы Peugeot-Citroen, в конце 2019 года возобновил продажи в России, предлагает ряд моделей, одна из которых импортируется из Германии, сборка второй налажена на калужском заводе PSA.