МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершился 30 июня) составил 285,59 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов) против прибыли в 6,377 миллиарда иен (60,5 миллиона долларов) годом ранее, сообщается в отчете компании.

Базовый чистый убыток на акцию за три месяца составил 73 иены (0,69 доллара) против прибыли в 1,63 иены (0,015 доллара) годом ранее. Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода составила 1,174 триллиона иен (11 миллиардов долларов), что в 2 раза меньше показателя 2019-2020 фингода. Операционный убыток составил 153,9 миллиарда иен (1,46 миллиарда долларов) против прибыли в 1,609 миллиарда иен (15,3 миллиона долларов) годом ранее.

Продажи автомобилей за период сократились на 47,7% в годовом выражении, до 643 тысяч машин, при этом в Северной Америке показатель снизился в 2 раза (в США — на 49,5%), в Азии показатель сократился на 49,5% (в Китае — на 39,9%), в странах Европы продажи опустились в 2,5 раза в годовом выражении. В Японии продажи сократились в 3 раза.

Учитывая продолжающееся влияние COVID-19 на мировой рынок, Nissan ожидает снижения объемов продаж в 2020 финансовом году. По итогам фингода компания ожидает поставить 4,125 миллиона автомобилей.

В целом по итогам текущего фингода Nissan ожидает получить чистый убыток в 670 миллиардов иен (6,35 миллиарда долларов). Выручка же по итогам года ожидается в размере 7,8 триллиона иен (74 миллиарда долларов).

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.