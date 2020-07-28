Названы самые покупаемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Самым популярным автомобилем на рынке РФ в категории SUV и по стоимости от 2,5 до 3 млн рублей стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe, пишет Аналитическое агентство "Автостат".
В январе-мае текущего 2020 года модель Hyundai Santa Fe, средневзвешенная стоимость которой составляет 2,5 млн рублей, была продана в количестве 3 776 штук. Это на 6% меньше показателей первых пяти месяцев прошлого года.
Сейчас на российском рынке автомобиль Santa Fe продают с бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 188 л. с. и 2,2-литровым 200-сильным дизелем с восьмидиапазонной трансмиссией.
Второе место — тоже у корейского бренда — кроссовер Kia Sorento Prime. Его средняя цена — 2,7 млн рублей, было продано за пять месяцев 2020 года 3 299 раз, падение продаж к прошлому году составило 13%.
На третьем месте японский кроссовер Mitsubishi Pajero Sport. Средняя цена — 2,85 млн рублей, продано 1900 машин. Автомобиль собирается на российском заводе в Калуге.
Четвертое и пятое места — у японский машин. Это Lexus NX по цене в 2,946 тысяч рублей в среднем и Nissan Murano за 2,7 миллиона рублей. Было продано 1321 машин и 1134 автомобилей соответственно
В десятку также вошли:
- Toyota Fortuner — 1 087 проданных машин (-33%),
- BMW X1 — порядка 700 машин, падение продаж —42%,
- Honda CR-V — 451 машин (-29%),
- Mercedes-Benz GLA-Klasse — свыше 400 автомобилей (-62%),
- Volvo XC40 — 358 машин (-35%).
https://1prime.ru/auto/20200728/831837112.html