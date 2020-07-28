МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,676 миллиона рублей, что на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Названы самые покупаемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

"При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1,962 миллиона рублей (+9,1%), а отечественного автомобиля – 700 тысяч рублей (+6,3%)", — говорится в сообщении.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).