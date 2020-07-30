МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии 2020 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне роста цен и снижения продаж, следует из данных "Автостата".

"По оценке аналитического агентства "Автостат", в первом полугодии 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 997,4 миллиарда рублей. Это на 16% больше, чем в январе-июне прошлого года", — говорится в сообщении в четверг.

Эксперты агентства отмечают, что несмотря на рост средневзвешенной цены (+9%), емкость рынка во многом снизилась вследствие падения продаж новых машин. Падение, как сообщалось, в первом полугодии текущего года составило 23%.

"Примерно десятая часть всей емкости рынка в первой половине 2020 года пришлась на машины отечественных марок – 94,7 миллиарда рублей", — пишет "Автостат".

Соответственно, резюмирует агентство, на покупку иномарок было затрачено 902,7 миллиарда рублей. "Что чуть превышает 90% общей емкости", — уточняется в сообщении.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала ранее, что продажи в РФ новых легковых машин и LCV сократились на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 635,96 тысячи единиц.