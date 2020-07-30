МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Почти половина от российского автомобильного рынка заняли кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV). Как сообщают эксперты консалтингового агентства JATO Dynamics Russia, за первое полугодие текущего 2020 года 48% всех продаж на российском авторынке пришлось на кроссоверы. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого 2019 года.

Популярность машин класса SUV в РФ растет уже не первый год:

в 2016 году доля таких машин составляла 39%,



в 2017-м — 42%,



в 2018-м — 44%,



в 2019-м — 45%.



Другие крупные сегменты машин в это время только теряли свои позиции: автомобили класса "B" и "C" получили только 30% рынка.

Доля легковых машин остальных категорий в сумме не превышает 10%.

Относительно непосредственно кроссоверов и внедорожников, то их продажи в январе-июне, несмотря на рост рыночной доли, снизились на 14% и составили 285 065 штук. Результаты продаж за январь-июнь 2019 года — 331 700 машин.

Самой продаваемым кроссовером на территории РФ остается корейский автомобиль Hyundai Creta. За первое полугодие его купили 29 554 раз (снижение к 2019 году — 5075 машин).