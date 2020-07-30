МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors начинает выпускать популярный у военных внедорожник Hummer на электричестве.

В настоящее время концерн не называет точной даты премьеры Hummer EV. Отмечается только, что электрический пикап дебютирует осенью текущего 2020 года, а начнут выпуск — осенью 2021 года.

Как сообщили представители GM, Hummer EV будет полностью электрический. Мощность установят на уровне выше 1000 л.с. До 100 кмЪчас машина будет разгоняться за три секунды.

Производители обещают, что эта новинка получит замечательные внедорожные возможности, которые ценят фанаты бренда.

У машины будет съемная крыша.