МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящийся на головную компанию, в первом полугодии 2020 года составил 876 миллионов долларов против прибыли в 1,3 миллиарда за аналогичный период 2019 года, сообщается в отчете компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию в январе-июне текущего года составил 0,22 доллара против прибыли в 0,32 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка Ford составила 53,691 миллиарда долларов, снизившись в годовом выражении почти в 1,5 раза.

Чистая прибыль за второй квартал составила 1,117 миллиарда долларов, что более чем в 7,5 раз больше уровня предыдущего года, когда прибыль составляла 148 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию в апреле-июне составила 0,28 доллара против 0,04 доллара в прошлом году. Квартальная выручка при этом сократилась в 2 раза, до 19,371 миллиарда долларов.

Рост чистой прибыли во втором квартале компания в том числе объясняет прибылью от инвестиций в Argo AI. Ford вместе с Volkswagen будут сотрудничать с Argo AI, чтобы разрабатывать автономные транспортные средства для США и Европы.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.