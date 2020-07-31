МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Камаз" сообщил о назначении Равиля Ибрагимова на должность замгендиректора компании по закупкам.

"Решением генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина с 30 июля на должность заместителя генерального директора по закупкам назначен Равиль Ибрагимов, ранее работавший в компании в сферах продаж и закупок", — сообщается на сайте компании.

Ибрагимов с 1 января 2020 года исполнял обязанности замгендиректора "Камаза" по закупкам. На новом посту он сменил Рустама Шамсутдинова, который в начале этого года был назначен замгендиректора компании по продажам и сервису.

Ибрагимов в начале карьеры работал в столице Татарстана и Высокогорском районе республики. В "Камазе" он начал работать в 2006 году с должности замдиректора по продажам ООО "Склад Торгово-финансовой компании "Камаз". В последующие годы работал первым замгендиректора — директором по продажам запасных частей того же подразделения, замгендиректора по продажам ООО "Набережночелнинский автоцентр Камаз", замгендиректора по продажам и сервису ООО "ФУЗО Камаз Тракс Рус". С 2012 года работал по направлению закупок в "Камазе" на должностях директора департамента развития закупок, директора департамента маркетинга и процессов закупок, а также директора центра непроизводственных закупок.