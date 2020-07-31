МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Яндекс.Навигатор" в ближайшее время запустит навигацию для грузового транспорта с учётом правил и ограничений, регулирующих их движение, говорится в сообщении компании.

"В ближайшее время выйдет обновление "Яндекс.Навигатора", в котором водители грузовиков смогут строить маршруты с учётом правил и ограничений, регулирующих движение грузового транспорта. Новая технология грузовой навигации также будет интегрирована в коммерческий сервис "Яндекс.Маршрутизация", который используют различные бизнесы для управления транспортом и мониторинга доставки", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, а также добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс. После того, как водитель добавит параметры грузовика в настройках приложения, "Навигатор" будет строить маршруты с их учетом.

На старте грузовая навигация будет доступна в Москве и области, Петербурге и Ленинградской области. Постепенно грузовая навигация появится и в остальных регионах России.

Как отмечается в сообщении, на грузовую навигацию большой запрос от профессиональных водителей. По оценкам компании, в России около 6,5 миллиона различных грузовых автомобилей, из них в Москве и области — около 700 тысяч. Кроме того, добавление грузовой навигации в логистическую платформу "Яндекс.Маршрутизация" позволит усовершенствовать алгоритмы и привлечь новых клиентов.

До сих пор большая часть планирования маршрутов грузового транспорта, на который распространяются различные ограничения, выполнялась в ручном режиме штатными логистами компаний. "С добавлением полноценной грузовой навигации мы сможем автоматизировать этот процесс и выполнять его с помощью алгоритмов — такая оптимизация может снизить транспортные расходы до 25%", — говорится в сообщении.