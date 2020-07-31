МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В России в 10 раз могут вырасти цены на ремонт автомобилей из-за введенного в стране запрета на использование в ремонте подержанных или восстановленных запчастей.

Эта мера может привести к росту расценок на услуги ремонта в автосервисах.

Как пишет "Автоньюз", представители СТО сообщили о такой угрозе на встрече с чиновниками из Минпромторга.

На круглом столе, который прошел в Общественной палате РФ, владельцы автосервисов и мастерских сообщили представителям ведомства, что готовящиеся изменения увеличат среднюю стоимость ремонта в 7-10 раз. Что касается показателей по стране, то общие расходы российских автовладельцев на ремонт машин может вырасти с нынешних 5 млрд рублей до 35 млрд рублей в год.

При этом около 5 тысяч "авторазборок" по всей стране уйдут в "тень" или закроются.

Как заявил представитель Союза автосервисов, гендиректор ООО "Гидравлика" Юрий Валько, нововведения в российское законодательство в первую очередь ударят по владельцам подержанных машин: именно применение подержанных или восстановленных запчастей удешевляет ремонт в 2-10 раз, чем с использованием новых деталей.

На это представители Минпромторга заявили, что изменения в законодательство обычных граждан не затронут: поправки в Техрегламент распространяются только на автопроизводителей, которые специализируются на переделках машин или создают новые единичные экземпляры с использованием старых запчастей.