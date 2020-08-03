МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Самым популярным в России автомобилем в январе-июне текущего 2020 года стал автомобиль Lada. Таковы результаты проведенного Аналитическим агентством "Автостат" рейтингом легковых машин.

Аналитики агентства изучили, какие "легковушки" пользовались у граждан наибольшим спросом в первом полугодии.

Машины крупнейшего в России автомобильного производства — концерна "Автоваз" — вновь в лидерах. За шесть месяцев в стране было продано свыше 126 тысяч этих машин.

Второй по популярности — корейский концерн KIA — продано 88,9 тысячи новых авто.

Третье место — также у корейского бренда — автомобили Hyundai курили в количестве 66,8 тысячи штук.

В топ-5 также вошли французский бренд Renault и японский концерн Toyota. Эти машины в РФ купили в количестве 51,7 и 40,2 тысячи штук соответственно.