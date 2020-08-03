МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство российской структуры Hyundai — "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — о покупке мощностей завода General Motors в Санкт-Петербурге, следует из базы регулятора.

"ФАС России рассмотрела ходатайство ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" о получении в собственность находящихся на территории РФ 94,83% основных производственных средств общества с ограниченной ответственностью "Дженерал Моторз Авто"… Руководствуясь пунктом… закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в материалах регулятора.

Ходатайство было подано 10 июля 2020 года. ФАС пишет, что установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Завод выпускает модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в декабре 2019 года сообщал журналистам, что автосборочным заводом американской General Motors (GM) в Санкт-Петербурге интересуется компания, которая хочет расширить свой кластер в регионе. Ее название он не говорил.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, инвестиции в проект составили около 300 миллионов долларов. На предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку.

Бренд Opel покидал российский рынок целиком, а Chevrolet оставался в виде СП с "АвтоВАЗом". Кроме того, GM импортирует в Россию премиальные модели Chevrolet и Cadillac. В начале декабря прошлого года "АвтоВАЗ" сообщил, что подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Opel, перешедший под контроль группы Peugeot-Citroen, в конце 2019 года возобновил продажи в России, предлагает ряд моделей, одна из которых импортируется из Германии, сборка второй налажена на калужском заводе PSA.