МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.

За основу был взят автомобиль крупнейшего российского производителя "Автоваз" Lаdа 4x4.

Отмечается, что у каждого поколения водителей есть свои требования к машине.

Для людей пенсионного возраста одним из главных условий при покупке новой машины является цена. Предлагаемый автомобиль в "базе" будет стоить от 800 тысяч рублей.Максимальная комплектация обойдется в 1,3 млн рублей.

"Пенсионеры делают акцент на доступности, надежности, вместительности и ремонтопригодности своего транспорта", — пишет издание.

"Естественно, вероятность того, что отечественный концерн решится на авантюру, маленькая. Несмотря на это, собранная на старой базовой подвеске машина могла бы получить надежный мотор. Его можно установить от автомобиля-донора Lada 4x4. Силовая установка от 21214 имеет следующие характеристики: объём 1,7 л. и мощность 83 л.с. Привод мог бы быть цепной, а крутящий момент — 127,5 H/м", — добавляется в статье.