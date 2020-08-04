МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. У камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, могут возникнуть проблемы со считыванием квадратных номеров, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Дилеры в России начинают выдавать автомобильные номера

Сегодня в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

"Новый стандарт предусматривает, например, квадратные номера для автомобилей, сделанных для американского рынка. Вопрос в том, насколько будут технологически подкованы наши камеры, контролирующие движение, чтобы считывать такие номера", — сказал Солдунов РИА Новости.

К квадратным номерам также другие требования по изготовлению, заметил эксперт. "Интересно, насколько компании, особенно в регионах, смогут производить эти номера. Это другой пресс, другие болванки. А это важный момент: наличие этой возможности позволило бы людям избавиться от большинства проблем, связанных с кражей номеров", — пояснил Солдунов.