МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Автодилеры Санкт-Петербурга сообщили об остром дефиците ряда моделей автомобилей, пишет РБК.

Отмечается, что в салонах второго по числу жителей российского города уже несколько недель ощущается нехватка автомобилей как самого популярного у россиян бренда — Lada, так и ряда иностранных производителей.

Дефицит на машины Lada крупнейшего в России автопроизводителя "Автоваз" появился еще в марте текущего года. Это произошло после приостановки работы предприятий концерна из-за распространения коронавируса. Позднее предприятие ушло в корпоративный отпуск.

В настоящее время лист ожидания на машину Lada составляет от месяца до двух.

Трудности с покупкой у петербуржцев возникают при попытке купить продукцию корейских производителей KIA и Hyundai.

Наравне с авто линейки Lada корейские машины также являются самыми продаваемыми в Петербурге. У этих брендов нехватка машин наблюдается по самым популярным моделям, он менее острая, чем у Lada.