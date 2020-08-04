МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В России обсуждают возможность введения ГОСТов, которые будут регулировать отзывные компании автомобилей в стране.

Как пишет Аналитическое агентство "Автостат" во вторник, 4 августа, в настоящее время проект такого ГОСТа предлагает разделить отзывные компании автомобилей на добровольные (инициируются самим автопроизводителем) и принудительные.

Предлагается также отделять степень опасности от потенциальных неисправностей при помощи цвета: в зависимости от угрозы для жизни людей либо причинения вреда природе будет присуждаться "зеленый" "желтый" или "красный".

Также возможный цвет будет зависеть от тяжести возможного события или от степени вероятности, что такое событие произойдет.

Главное возможное нововведение: поиск так называемых "уклонистов" (кто при объявленной опасности авто на спешит появиться на сервисе) посредством баз ГИБДД и страховых компаний.

Как писало ранее издание "известия", в ходе добровольных (бесплатных для владельцев машин) отзывных компаний, на сервис за прошлый 2019 год обратились только 42% приглашенных.