МОСКВА, 4 выг — ПРАЙМ. В России могут резко вырасти продажи электрокаров американского производителя Tesla из-а того, что страна временно отменила ввозные пошлины на экологичные машины.

Напомним, что с 4 мая текущего года Россия отменила пошлины на ввоз экологически чистого транспорта в страну. рок действия нулевой пошлины — 31 января 2021 года.

По мнению аналитиков, это должно простимулировать продажи электрокаров в России. В частности, специалисты рынка ожидают взрывного роста реализации ввезенных в нашу страну машин Tesla (основатель компании — Илон Маск).

В настоящее время в России нет официального представительства американского автопроизводителя Tesla. Сейчас в стране автомобили бренда можно купить только у "серых" поставщиков.