"Автоваз" объявил скидки на автомобили Lada в России в августе
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель легковых автомобилей "Автоваз" сообщил об акциях, которые будут действовать в августе на модельный ряд Lada.
Спецпроедложения позволят россиянам купить машину концерна на выгодных условиях.
В последний месяц лета у дилеров Lada продолжат действовать новые условия государственных программ на покупку машины. Под них попадают все модели Lada, за исключением внедорожника Lada Niva.
Скидва в размере 10% предоставляется при покупке авто в кредит в рамках следующих госпрограмм:
- "Первый автомобиль" — действует для клиентов, покупающих машину впервые,
- "Семейный автомобиль — для семей с одним несовершеннолетним ребёнком или более,
- еще одно предложение действует для медработников государственной системы здравоохранения.
- Скидку могут получить клиенты по программе "трейд ин", кто продаёт свою старую машину возрастом более 6 лет в счёт уплаты первоначального взноса на новый автомобиль.
Помимо этого в августе у дилеров "Автоваза" будет действовать программа поддержки продаж моделей Lada CNG (работает на двух видах топлива). Покупая такую битопливную машину у официального дилера автолюбители могут получить скидку в 138 тысяч рублей.
https://1prime.ru/auto/20200805/831871897.html