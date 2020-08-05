МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель легковых автомобилей "Автоваз" сообщил об акциях, которые будут действовать в августе на модельный ряд Lada.

Спецпроедложения позволят россиянам купить машину концерна на выгодных условиях.

В последний месяц лета у дилеров Lada продолжат действовать новые условия государственных программ на покупку машины. Под них попадают все модели Lada, за исключением внедорожника Lada Niva.

Скидва в размере 10% предоставляется при покупке авто в кредит в рамках следующих госпрограмм:

"Первый автомобиль" — действует для клиентов, покупающих машину впервые,



"Семейный автомобиль — для семей с одним несовершеннолетним ребёнком или более,

еще одно предложение действует для медработников государственной системы здравоохранения.



Скидку могут получить клиенты по программе "трейд ин", кто продаёт свою старую машину возрастом более 6 лет в счёт уплаты первоначального взноса на новый автомобиль.



Помимо этого в августе у дилеров "Автоваза" будет действовать программа поддержки продаж моделей Lada CNG (работает на двух видах топлива). Покупая такую битопливную машину у официального дилера автолюбители могут получить скидку в 138 тысяч рублей.