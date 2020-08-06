МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Аналитики агентства "Автостат" составили список самых востребованных у россиян иномарок по цене до одного миллиона рублей.

Первое место — у корейского производителя. Модель Kia Rio по средневзвешенной стоимости в 980 тысяч рублей в январе-июне была продана тиражом 36 164 экземпляров. Этот автомобиль удерживает звание бестселлера сегмента уже 4 года подряд.

Вторая строчка — у немецкого бренда Volkswagen. Седан VW Polo по средней цене 890 тысяч рублей в первом полугодии был продан 21 341 покупателям.

Третье место — корейская "четырехдверка" Hyundai Solaris. Средняя цена — 940 тысяч, продажи в России в первом полугодии составили 18 444 штук.

Четвертую и пятую позиции занимают чешский автомобиль Skoda Rapid и французский Renault Sandero Stepway соответственно.

Из цена составила около 1 миллиона рублей и немного дороже 800 тысяч, продажи составили 10 495 Skoda Rapid и 9 637 Renault Sandero Stepway.

В десятку попали:

Renault Logan — цена 740 тысяч рублей — 6 464 штук,

хэтчбек Renault Logan Stepway по цене выше 790 тысяч рублей — 5 706 единиц,