МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Руководство японского автоконцерна Nissan и испанские профсоюзы достигли предварительного соглашения, которое позволит отложить закрытие трех заводов компании в провинции Барселона до 31 декабря 2021, сообщает газета Mundo.

В конце мая стало известно, что японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего производства в Барселоне. В 2019 году производство Nissan в Каталонии составляло около 30% от максимальных мощностей. Ситуация резко ухудшилась в связи с эпидемией COVID-19, из-за которой завод в середине марта временно приостановил свою деятельность до апреля. В начале мая сотрудники начали бессрочную забастовку, требуя от руководства определиться с будущим завода.

По данным СМИ, изначально речь шла о закрытии заводов в декабре 2020 года. Ранее сообщалось, что закрытие производства обойдется концерну в 1 миллиард евро, около 3 тысяч человек останутся без работы, закрытие завода косвенно затронет в общей сложности 25 тысяч человек.

Как сообщаeт Mundo, руководство Nissan также согласилось не проводить массовых увольнений в течение указанного периода, при условии, что промышленная деятельность заводов будет сохранена. Рабочиe, в свою очередь, согласились возобновить работу после августовских отпусков.

Nissan и профсоюзы также согласовали размер компенсаций, которые намного превышают предусмотренные действующим трудовым законодательством. Компания фактически выплатит 2,5 тысячи рабочих, затронутых закрытием завода, около 400 миллионов евро в качестве компенсации.

"Мы считаем, что это лучшее решение для всех сторон, так как оно позволяет получить больше времени для поиска альтернативных проектов реиндустриализации", — заявил вице-президент подразделения Nissan Россия Фрэнк Торрес, который руководил проводимыми консультациями. Глава женералитета Каталонии Ким Торра, в свою очередь, поздравил стороны с достижением соглашения.