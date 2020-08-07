МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Предложение об отмене транспортного налога на отечественные автомобили в России неожиданно, но такая мера оправдана в текущих условиях, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Как ранее сообщило РИА Новости, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову (есть в распоряжении агентства). Депутат пояснил, что такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки для граждан и существенной — для отечественного автопрома.

"Несомненно, в качестве поддержки развития отечественного автопрома, отмена действия транспортного налога, особенно в сложившихся макроэкономических условиях, вызванных падением спроса на энергоносители, снижением их стоимости на мировом рынке, также в условиях влияния COVID-19 на ключевые отрасли народного хозяйства, является неожиданной и вполне оправданной", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что разные государства подходили к вопросу поддержки экономики посредством изменений в налоговой политике по-разному: освобождение от уплаты налогов на региональном уровне до года, перенос налоговых обязательств на длительное время, введение налоговых льгот и преференции в отраслевом аспекте и так далее.

"В этой связи отмена транспортного налога для владельцев отечественных автомобилей в нашей стране может быть оправдана тем, что, во многих странах его не существует, а отдельные элементы этого налога включены в иные налоги и платежи", — уточнил он.

В пример Ахмадеев привел США, где транспортный налог входит в состав акциза на бензин. По его словам, такой подход является более справедливым для тех, кто не использует автомобиль постоянно, а например, только в летний период.

"Спецификой нашей страны является то, что при импорте иностранных авто плательщики уплачивают помимо транспортного налога в составе импортной пошлины утилизационный сбор. Следовательно, к отмене действующего транспортного налога нужно подойти максимально взвешенно, чтобы, с одной стороны, не возникло ценовое неравновесие по отношению к ввозимым импортным транспортным средствам. С другой стороны, отмена транспортного налога с одновременным увеличением на сумму уплачиваемого акциза на бензин и дизельное топливо является более справедливым и менее затратным с позиции налогового администрирования", — заключил эксперт.