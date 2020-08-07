МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Японский производитель автомобилей Honda запатентовала в России новый бюджетный автомобиль в кузове седан.

В базе Федерального института промышленной собственности был найден патент на новый автомобиль, это, по мнению экспертов, может намекать на пополнение в модельном ряду японского бренда.

Однако, это не единственный возможный вариант: возможно, патент нужен компании для защиты авторских прав.

В интернете на неделе появились патентные изображения новой машины под брендом Honda.

Как следует из документа, на эскизах изображен новый седан Honda City в следующей генерации. Презентация этого автомобиля в Тайланде прошла публично еще в конце прошлого года.

Отмечается, что новый автомобиль оснащен четырьмя дверями. Ему достался оригинальный кузов без острых углов и резких линий: машина стала более обтекаемая и округлая.

Если сравнивать с презентованой в Тайланде машиной, у новинки из российской базы появилась эффектная "зауженная" оптика и компактная решетка радиатора.

В настоящее время бюджетный седан Honda City можно купить в Китае, Индии и других азиатских рынках.