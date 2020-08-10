МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России заметно снизился спрос на новые электромобили. Как сообщает Аналитическое агентство "Автостат", за первые шесть месяцев 2020 года россияне купили всего 121 электрокар.

Это на 18% меньше, чем в январе-июне прошлого 2019 года: тогда на территории РФ было продано 147 электромобилей.

Почти половина — свыше 40% всех проданных электромобилей — это японский Nissan Leaf. Его купили 49россиян в первом полугодии.

Второе место — у американского производителя Tesla: было продано 36 машин (19 — электрокаров Model X, 16 машин — Model 3 и 1 автомобиль — Model S).

Электрокроссовер Jaguar I-Pace, вероятно, из-за отмены Россией ввозных пошлин, был продан в количестве 28 экземпляров.

Электрокары остальных брендов были проданы в единичных количествах.

Peugeot Ion был продан в количестве трех штук,

Renault Twizy — две машины

JAC iEV7S две штуки

Hyundai Ioniq — 1автомобиль.



Агентство поясняет, что каждый четвертый новый электрокар был куплен в Москве.

14 машин купили в Приморском крае.

На третьем месте по количеству продаж — Подмосковье- на учет в регионе встали 11 электрокаров.