С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") с понедельника возвращается к работе в три производственные смены, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"Начиная с 10 августа российский завод компании Hyundai Motor возвращается к работе в три производственные смены. Таким образом, предприятие будет работать на полную производственную мощность. Ежедневно завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" будет выпускать порядка 980 автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге приостановил производство с 30 марта согласно указу президента РФ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса. Производство на заводе возобновилось с 13 по 17 апреля в одну производственную смену, затем — с 20 по 24 апреля, а также с 27 по 30 апреля. С 1 по 11 мая предприятие не работало. С 12 мая на заводе возобновлялось производство в две производственные смены.

Hyundai Motor Company запустила завод в Петербурге в сентябре 2010 года. Сейчас на предприятии производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. На завод Hyundai приходится наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге.