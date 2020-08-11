МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Японский автомобильный производитель Mitsubishi планирует уже с сентября текущего 2020 года заморозить поставки некоторых своих моделей на европейский рынок.

Это три кроссовера:

гибридный автомобиль Outlander,



компактный кроссовер ASX



кросс-купе Eclipse Cross.



Компания намерена прекратить поставки своих машин в страны Европы, чтобы сконцентрироваться на покупателях в странах Азии.

Как ранее сообщали инсайдеры, кроме своих новинок бренд приостановит поставки уже существующих и успешно продающихся машин в Европу.

Что касается России, то дилеры Mitsubishi в нашей стране пока не подтверждают данные о заморозке поставок на внедорожников на европейский авторынок.

В России пока покупателям доступны модели Outlander третьего поколения, ASX и Eclipse Cross.