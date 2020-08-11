Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Японский автомобильный производитель Mitsubishi планирует уже с сентября текущего 2020 года заморозить поставки некоторых своих моделей на европейский рынок.
Это три кроссовера:
- гибридный автомобиль Outlander,
- компактный кроссовер ASX
- кросс-купе Eclipse Cross.
Компания намерена прекратить поставки своих машин в страны Европы, чтобы сконцентрироваться на покупателях в странах Азии.
Как ранее сообщали инсайдеры, кроме своих новинок бренд приостановит поставки уже существующих и успешно продающихся машин в Европу.
Что касается России, то дилеры Mitsubishi в нашей стране пока не подтверждают данные о заморозке поставок на внедорожников на европейский авторынок.
В России пока покупателям доступны модели Outlander третьего поколения, ASX и Eclipse Cross.
https://1prime.ru/auto/20200811/831895947.html