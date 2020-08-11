МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Корейский производитель Kia назвал цены и комплектации на новый седан K5 для российского рынка.

Эта модель Kia — K5 — сменит на российском рынке модель Optima.

В России дилеры будут предлагать новый седан в семи комплектациях.

Цена за базовую комплектацию — 1 489 000 рублей.

В Россию все варианты седана будут только с переднем приводом. Базовым мотором будет 2,0-литровый ДВС мощностью 150 "лошадей".

Даже в начальной комплектации Kia K5 будет доступен с 16-дюймовыми колесными дисками, оборудован светодиодной оптикой и набором активной безопасности.

Версия Comfort обойдется покупателю в 1 609 000 рублей. В нее будет добавлен климат-контроль, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида и дисплей 8 дюймов для мультимедийной системы.

Комплектации Luxe и Prestige можно будет купить с мотором объемом 2,5-литра и с 194 "лошадей". Будет доступна и версия с двухлитровым мотором.

Стоимость комплектации Luxe составляет 1 709 900, Prestige — 1 839 900 рублей.

Для россиян будут доступны седаны в версиях Style, GT Line и GT Line+.

Самой дорогой является GT Line+, цена составит от 2 199 900 рублей. За эти деньги клиент дополнительно получит адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения и проекционный дисплей.

Предзаказ на новый седан Kia K5 для россиян уже открыт. В салонах у дилеров машина появится 1 сентября.