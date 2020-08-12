МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Европейские автоконцерны подвели итоги первого полугодия. Только три компании смогли показать прибыль за отчетный период.

Это:

французский концерн PSA



Итальянский производитель Ferrari



Немецкий Porsche.



Так, французский бренд Peugeot Citroen в отчетности указывает прибыль в 517 миллионов евро, рентабельность компании — 3,7%.

У производителя гоночных авто Ferrari прибыль за январь-июнь на уровне 243 миллионов евро, рентабельность —16,2%.

Что касается производителя люксовых автомобилей, то Porsche удалось заработать 1,23 миллиарда евро. Рентабельность — 10%.

При этом руководство Porsche оценивает этот результат как не удовлетворительный: в планах было достичь запланированного показателя рентабельности на уровне 15%.

Что касается убытков, то за первое полугодие их зафиксировали целый ряд немецких брендов, в том числе Mercedes (минус 620 млн евро), Audi (минус 640 млн евро), BMW (убыток в 1,33 млрд евро), отделение легкового транспорта Volkswagen (убыток в 2,1 млрд евро).