МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. ГИБДД начала выписывать автовладельцам штрафы за установленные на крыше машин багажники из рейлингов, ригелей и реек.

Как пишет издание "Аргументы и факты" со ссылкой на экспертов рынка, такие багажники, существенно увеличивающие объемы перевозимых вещей, еще недавно ставили на автомобили во многих мастерских. Сегодня такие отсеки на крышах стали настоящей проблемой для водителей.

Причина, по которой сотрудники автоинспекции выписывают штраф — новые требования Технического регламента Таможенного союза. Они начали действовать в 2020 году.

В соответствии с новыми правилами, любые изменения в конструкцию автомобилей должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях.

Таким образом, все багажники на крышах, которые были установлены самостоятельно, как и установка фаркопа, багажника, изменение фар и прочий "тюнинг", без дополнительной легализации, наказываются штрафом.

Сотрудник ГИБДД выписывает отдельный штраф по статье 12.5 КоАП Российской Федерации.

Размер штрафа — 500 рублей.

Помимо штрафа инспектор ДПС имеет право потребовать от водителя "устранить неисправность на месте". Это значит, что автовладельцу придется в такой ситуации демонтировать нештатный багажник или фаркоп прямо при сотруднике ДПС, на дороге.

Что касается установленных штатных багажников, то на них штраф выписать не могут: они продаются сертифицированными и с полным комплектом документов. Водитель только обязан следить, чтобы вес и количество перевозимого на крыше груза не превышали норматив.