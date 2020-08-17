МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В России создали самый дешевый электромобиль в мире. Машина носит название Zetta CM1.

Как отмечают создатели электрокара, стоимость составит порядка 5 200 евро, это эквивалентно 450 тысячам рублей.

Сейчас машина говорится к премьере, которая должна состояться через несколько месяцев.

При создании электромобиля разработчики использовали исключительно отечественные комплектующие. Исключение было сделано только для аккумуляторной батареи.

Аналитики были приятно впечатлены стоимостью российской новинки: запланированная цена должна составить 5 200 евро.

Компания Zetta разрабатывала эту модель на протяжении трех лет. Машину будут выпускать в различных комплектациях. Максимальная скорость составит 120 километров в час.

Планируется, что собирать машину будут на заводе в Тольятти.

На первом этапе объемы производства, по прогнозам, составят 15 тысяч единиц в год, но уже в ближайшем времени разработчики проекта намерены увеличить отпускные мощности.