ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — ПРАЙМ. Суд немецкого города Мангейм постановил, что корпорация Daimler незаконно использовала мобильные технологии Nokia в своих автомобилях, и вынес судебный запрет, сообщила финская корпорация.

Daimler — транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт, Германия. Производит такие автомобили как Mercedes-Benz, Smart, грузовики и автобусы.

"Суд подтвердил, что Nokia действовала справедливо, лицензируя свои патенты на основные стандарты сотовой связи, и что Daimler использует технологии Nokia без разрешения", — говорится в сообщении Nokia.

Nokia подала несколько исков о нарушении патентных прав против Daimler в Германии. Во вторник получен судебный запрет на использование лишь одного патента, который позволяет автомобилю или другим устройствам пользователей эффективно взаимодействовать с сетями LTE.

"Сегодняшнее решение является серьезным подтверждением многолетней инженерной работы новаторов в Nokia и важного принципа, согласно которому новаторы должны получать справедливое вознаграждение за использование своих изобретений. Мы надеемся, что теперь Daimler примет обязательства и получит лицензию на справедливых условиях. Если мы будем работать вместе, мы выиграем больше", — отметила президент Nokia Technologies Йенни Лукандер.

Nokia уже имеет соглашения с Audi, Bentley, BMW, Mini, Porsche, Rolls Royce, Seat, Skoda и Volkswagen.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.