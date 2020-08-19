МОСКВА,18 авг — ПРАЙМ. Цены на автомобили на российском рынке будут расти, сообщил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН.

"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля", — прокомментировал специалист по рынку машин.

Он отметил, что в июле в России наблюдался нетипичный рост продаж новых автомобилей по отношению к аналогичному месяцу прошлого 2019 года.

"Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и некоторые еще в июне. В принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ", — рассказал он.

Моржаретто затронул тему дефицита новых машин у автодилеров. В настоящее время автопроизводители работают с осторожностью. Они не требуют от дилеров забивать склады готовыми машинами, поэтому нехватку могут ощутить только те покупатели, кто хочет "немедленно купить и поехать".

Еще один фактор, который влияет на цены автомобилей в салонах — год выпуска авто. Сейчас дилеры еще продают машины, выпущенные в 2019 году, цены на них ниже, чем на произведенные в текущем 2020 году транспортные средства. Осенью прошлогодних машин станет меньше, и средние цены поползут вверх.