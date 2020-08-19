МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отменил переход с 31 августа на неполную рабочую неделю в связи с наличием заказов, но указывает на существенную неопределенность по годовым итогам продаж, говорится в сообщении компании.

"АвтоВАЗ" отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке", — сообщает производитель.

Вместе с тем, компания отмечает "существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году".

"Предприятие продолжает тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили", — подчеркивает "АвтоВАЗ".