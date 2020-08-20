МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Большинство российских регионов в июле смогли нарастить выдачи автокредитов, лидерами по темпам роста данного сегмента ссуд стали Свердловская, Белгородская и Нижегородская области, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В большинстве регионов РФ в июле 2020 года было отмечено увеличение выдачи автокредитов. При этом самый большой рост выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Свердловской (+24,1%), Белгородской (+20,5%), Нижегородской (+20,1%), Пензенской (+17,5%) и Ленинградской (+17,4%) областях", — сказано в исследовании.

При этом лишь в трех регионах было зафиксировано снижение данного показателя — в Кемеровской области (-10,5%), Ханты-Мансийском АО (-5,7%) и Краснодарском крае (-0,8%).

Больше всего автокредитов было выдано в Москве (7,6 тысячи единиц), Московской области (5,9 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (5,5 тысячи единиц), а также в Татарстане (4,9 тысячи единиц) и Башкирии (4,3 тысячи единиц).

По данным НБКИ, всего в июле 2020 года россияне купили в кредит 98,3 тысячи автомобилей, что на 7,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов выросло еще сильнее — на 18,3%.