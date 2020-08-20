МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. На российском рынке подержанных автомобилей в ближайшие два-три месяца эксперты прогнозируют рост цен, пишет Autоnews.ru.

Опрошенные изданием эксперты рынка отметили, что в ближайшие 2-3 месяца цены на вторичном автомобильном рынке поползут вверх.

Однако это будет напрямую зависеть от спроса, платежеспособности россиян и от того, будет ли в стране вторая волна коронавируса.

Первоначально увеличение цен на машины с пробегом эксперты ожидали в июне. Это связывали с всплеском спроса сразу после снятия ограничительных мер, связанных в пандемией коронавируса в РФ.

Однако тогда спрос на подержанные машины вырос, а их цены — остались на своих позициях.

По мнению экспертов рынка, рынок подержанных машин не успел отреагировать на сложившуюся в стране ситуацию.

В прошлом месяце — июле — спрос на автомобили с пробегом 2015 года выпуска и позднее вырос на 17% по отношению к тому же месяцу 2019 года.

Другой фактор, который оказывает давление на рост цен подержанных машин — политика банков. Кредитные организации не спешат увеличивать рост выдачи кредитов на транспортные средства с пробегом. В частности, банки отказывают в выдаче займов на автомобили со вторичного рынка чаще, чем на новые авто.

В результате покупатели выбирают те автомобили с пробегом, на которые хватает собственных денег, без привлечения займа. Хотя зачастую это приводит к покупке в более бюджетном сегменте.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост цен на машины с пробегом следует ждать осенью — в октябре — ноябре.

Прогнозируется, что осенью продолжат расти цены на новые машины.