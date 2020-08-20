МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения окончательно отказалось от планов ввести в стране обязательные тесты на алкоголизм в первый раз сдающих на водительские права и граждан, которые меняют документ по истечении срока годности, пишет "Коммерсант".

В проекте поправок к приказу Минздрава об обязательном освидетельствовании водителей пункт об обязательном тесте на СDT-маркер не содержится. Ранее именно этот пункт вызвал шквал критики со стороны общества. Президент России в свою очередь заявил, что такое исследование — дорого.

Отмечается, что психиатр-нарколог имеет право направить на лабораторные исследования крови либо мочи в случае, если у гражданина были обнаружены медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Речь идет о следующих диагнозах:

шизофрения,



эпилепсия,



слепота обоих глаз,



умственная отсталость,



хронический алкоголизм.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал изданию, что в случае подозрений на такие заболевания врач, помимо теста на наличие CDT-маркеров, может запросить и другие анализы: на уровень гемоглобина, билирубина, трансферрина и так далее. Он отметил, что в случае злоупотребления алкоголем у гражданина эти показатели повышаются.

В минздраве вопрос издания о том, приведет ли введение медосвидетельствования после вступления в силу нового приказа, к росту цен, оставили без ответа.