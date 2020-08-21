Названы самые продаваемые китайские автомобили в России
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. На российском рынке новых автомобилей в июле текущего года было продано 4 768 новых китайских машин, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".
Продажи в июле текущего года были на 73% выше, чем за аналогичный период 2019 года.
Лидером на российском авторынке среди китайских машин стал кроссовер Chery Tiggo 4. Его купили в количестве 841 единицы, рост составил 176,6% к прошлому году.
Вторая строчка — у Haval F7 — 712 реализованных машин, рост к прошлому году — 225%.
Третье место у китайского кроссовера Geely Atlas: его купили 636 человек, падение к прошлому году составило 8,8%.
Четвёртое и пятое место — Geely Coolray и Haval F7x. Продажи этих машин в России составили 414 391 экземпляров соответственно.
В топ-10 также вошли:
- Haval H5 — 271 машин
- Changan CS35 — 265 штук
- Haval H6 — 249 экземпляров
- Geely Emgrand X7 — 187 машин
- Besturn X40 — 150 штук.
https://1prime.ru/auto/20200821/831938047.html