МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. На российском рынке новых автомобилей в июле текущего года было продано 4 768 новых китайских машин, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Продажи в июле текущего года были на 73% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Лидером на российском авторынке среди китайских машин стал кроссовер Chery Tiggo 4. Его купили в количестве 841 единицы, рост составил 176,6% к прошлому году.

Вторая строчка — у Haval F7 — 712 реализованных машин, рост к прошлому году — 225%.

Третье место у китайского кроссовера Geely Atlas: его купили 636 человек, падение к прошлому году составило 8,8%.

Четвёртое и пятое место — Geely Coolray и Haval F7x. Продажи этих машин в России составили 414 391 экземпляров соответственно.

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