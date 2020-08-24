МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Западные автоконцерны предложили до 2025 года отменить в РФ ввозные таможенные пошлины и утилизационный сбор для импортного коммерческого транспорта на сжиженном природном газе (СПГ), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Аналитического центра при правительстве к круглому столу, прошедшему 20 августа с участием представителей федеральных министерств.

Предложение исходит от иностранных производителей СПГ-тягачей, его поддерживает "Газпром", уверяет собеседник издания. Сотрудник автопроизводителя пояснил газете, что СПГ в качестве топлива применяется для тяжелых грузовиков — седельных тягачей, — пошлину и утильсбор предложено обнулить именно для них. "Цель меры — развитие рынка СПГ-транспорта до появления в России отечественных аналогов такой техники", — пишет издание со ссылкой на документ.

Единственный в России тягач на сжиженном газе производит "Камаз", пока выпущено несколько штук. Сотрудники нескольких автопроизводителей говорят, что обнуление пошлин и утильсбора сильнее всего ударило бы именно по "Камазу". Представитель "Камаза" заявил газете, что компания готова начать серийное производство такой техники. При этом предложение по обнулению пошлин и утильсбора он не прокомментировал.

Представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и компании "Газпром газомоторное топливо" не ответили на запросы издания.