МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фотошпионы недавно засняли во время дорожных испытаний новый кроссовер Qashqai японского автомобильного бренда Nissan. Машина была покрыта камуфляжной плёнкой.

Онлайн-журнал "Колёса.ру" на основе этих снимков представил, как будет выглядеть будущий Qashqai Nissan.

Впервые Nissan выпустил кроссовер Qashqai в 2007 году: тогда появилось первое поколение модели.

В 2014 году с конвейера сошла вторая генерация, в 2017-м модель получила рестайлинг.

Qashqai за 13 лет существования стал очень популярен. В Европе эта модель стала самым продаваемым автомобилем Nissan. Среди всех моделей всех мировых брендов авто эта модель занимает 13 место по результатам продаж 2019 года. Этот автомобиль был продан в количестве 218 650 экземпляров за прошлый год.

Что касается российского рынка, то паркетник также находится в лидерах: Qashqai в 2020 году занимает 19 строчку в топ-25 самых популярных машин. Закрепить успех модели призван новый кроссовер, который будет выпускаться под именем Qashqai. Машина получит более современный внешний вид и станет больше похож на своего "большего" брата X-Trail (эту машину японский концерн представил два месяца назад).

Что касается изображений нового Qashqai, то рендеры были сделаны изданием на основе шпионских фотографий: пропорции кузова соответствуют реальному автомобилю.