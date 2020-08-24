МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В России Росстандарт отзывает 104 люксовых автомобиля Bentley. Об этом в понедельник сообщает Росстандарт.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Bentley", — говорится в сообщении.

Отзыв будет проводить официальный представитель Bentley в России — ООО "Фольксваген Груп Рус".

Под отзыв попадают реализованные в 2018-2020 годы машины бренда.

"Причиной отзыва транспортных средств является быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъемной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива", — говорится в сообщении и добавляется, что утечка топлива создает риск возгорания.

Сотрудники "Фольксваген Груп Рус" сообщат владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, от отзыве через рассылку писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.