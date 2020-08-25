МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Свыше трети российских автомобилистов не намерены покупать полисы ОСАГО, если стоимость полиса вырастет.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование автомобильного классифайда "Дром.ру", 12% автовладельцев уже отказались от покупки полиса ОСАГО.

Отмечается, что злоупотребления страховщиков ОСАГО стали критичными для российских граждан. Доверие к страхованию автогражданской ответственности подорвано, заявили опрошенные изданием эксперты.

В ожидании роста цен на ОСАГО россияне все меньше видят смысла в обязательном страховании своих машин.

Как показало исследование, если цены на страхование автогражданской ответственности вырастут существенно (в два раза), то 24% автомобилистов откажутся от ОСАГО.

Еще 10% россиян заявили, что будут покупать поддельный полис и ездить с ним на свой страх и риск. Интересно то, что уже сейчас 12% респондентов отказались от покупки автомобильной страховки, или специально покупают фальшивые полисы. Основание — дороговизна страховки.

Опрос показал, что в общей сложности 48% автовладельцев в стране могут оказаться без ОСАГО уже в следующем 2021 году. В этом году придет время перезаключать договора по новым тарифам и ценам.

Опрос был проведен с 11 по 17 августа 2020 года. В нем приняли участие свыше 15 тысяч человек старше 18 лет.