МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В ноябре для российских автовладельцев введут электронные документы на машины и новые правила прохождения техосмотра.

В 2020 году в России было введено много законопроектов, которые касаются автомобилистов.

С 1 ноября текущего года в России будут оформлять паспорта транспортных средств (ПТС) только в электронном формате. Бумажные документы выйдут из употребления.

Это новшество затронет не только нашу страну, но и все государства, которые входят в Евразийский экономический союз.

Это нововведение нацелено на упрощение оборота транспортной техники на территории Таможенного союза.

Еще одно нововведение — премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал приказ, который разрешает регистрацию машин в многофункциональных центрах (МФЦ) по всей стране. Однако, для того, чтобы получить услугу в МФЦ, около здания должна быть оборудована парковка для организации осмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД. Приемом и выдачей документов теперь будут заниматься не ГИБДД, а сотрудники МФЦ.

Что касается обязательного техосмотра, который из-за пандемии коронавируса в России был отменен, то уже с 1 сентября процедура снова станет обязательной. Все владельцы машин будут обязаны получать диагностическую карту. Те, кто ранее успел оформить страховку на автомобиль без ТО, будут должны предоставить страховщикам необходимый документ.