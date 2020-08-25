МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Банк ВТБ снижает процентные ставки по автомобильным кредитам на 1,5%.
Как сообщается в релизе банка, теперь машину можно купить на заемные средства, взятые под минимальные 7,5%.
Новые процентные ставки относятся к кредитам для покупки новых автомобилей.
7,5% — это минимальная возможная ставка.
Первоначальный взнос по кредиту не зависит от суммы займа. Он составляет — как и раньше — 10% от полной стоимости автомобиля.
Для того, чтобы взять кредит под минимальный процент, нужно выполнить ряд условий. В частности, нужно будет оформить страховку на автомобиль и личное страхование. Еще одно условие — получение карты банка "Автолюбитель".
https://1prime.ru/auto/20200825/831950423.html