МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Южнокорейский концерн Kia начал производство на калининградском "Автоторе" следующего, четвертого поколения среднеразмерного вседорожника KIA Sorento. Машина будет выпускаться на российский рынок.

Для производства этой модели завод модернизировал конвейер и адаптировал часть производственных процессов.

Планируется, что в салоны автомобили поступят уже в четвертом квартале текущего 2020 года.

Благодаря установке на заводе "Автотора" нового оборудования, сборщики смогут на месте программировать электронику машин и настраивать систему "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является обязательной для новых машин в РФ.

Инжиниринговый центр внедрил в работу некоторые новые технические решения, которые относятся к производству дизельного двигателя Smartstream, для этого пришлось усложнить несколько производственных операций.

Концерн представил обновленный Kia Sorento в феврале этого года. Машина получила от создателей платформу Hyundai-KIA N3 (ранее применялась в KIA K5, Hyundai Sonata и Santa Fe). Это позволило максимально увеличить полезную вместимость: Sorento благодаря этому стал одним из самых просторных в своем классе кроссоверов.

Машина будет доступна в семиместном исполнении.