МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей (без учета легких коммерческих авто, LCV), который в июле показал рост, поднялся на четвертое место среди авторынков Европы с пятого в июне, сообщает аналитическое агентство "Автостат", опираясь на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 314 938 машин (-5,4% в годовом выражении). "Это наименьшее падение продаж с начала года. При этом заказы на новые автомобили в прошлом месяце увеличились на 7%, что свидетельствует о наличии отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений", — говорится в сообщении.

Второе место заняла Франция с показателем 178 982 проданных легковых автомобиля (+3,9%), а третий результат среди европейских авторынков показала Великобритания – 174 887 реализованных машин (+11,3%).

"Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 164,5 тысячи единиц (без учета LCV)", — поясняют составители рейтинга. В июне Россия занимала пятое место с показателем 115 тысяч проданных авто, в июле прошлого года продажи составили порядка 139 тысяч единиц, сообщал ранее "Автостат".

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры реализовали 136 455 автомобилей (-11%), добавляет агентство.