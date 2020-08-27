МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Резко возросший интерес к подержанным машинам, а также переход покупателей из оффлайн-сегмента в онлайн, подстегнули рост спроса на автомобильные запчасти в России на 21%.

Как сообщает "Авито. Авто" со ссылкой на экспертов и анализ рынка автозапчастей в первом полугодии 2020 года, рост спроса на запчасти подстегнул и рост предложений.

За январь-июнь объявлений о продаже запчастей стало на 18% больше, чем в первые шесть месяцев 2019 года.

Больше всего спрос вырос на комплектующие тормозных систем и аккумуляторы. Россияне стали интересоваться этими запчастями на 41% чаще, чем в 2019 году.

Еще один фактор, который повлиял на спрос автомобильных аккумуляторов — простой. За период самоизоляции — вполне вероятно — аккумуляторы могли разрядиться и потерять свои рабочие свойства.

Вторыми по темпам роста спроса стали стекла и элементы топливной и выхлопной систем автомобиля. Здесь интерес автомобилистов вырос на 35% и 34% соответственно.

Как и год назад, спрос на запчасти выше всего среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи составляют 25% от всех интересующихся запчастями россиян, петербуржцы — 7%.