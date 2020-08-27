МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Росстандарт информирует о согласовании программы добровольного отзыва 329 автомобилей Mercedes А-класса, проданных в России в 2018-2020 годах, следует из сообщения ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера", — объясняет Росстандарт.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ. На всех машинах будет откорректирована установка дренажного шланга для конденсата кондиционера, поясняет ведомство.