МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал производство новой версии компактного универсала Lada Granta Cross под названием Quest, отличающейся расширенными опциями авто, следует из сообщения компании.

Отмечается, что новинка получила крышу, рейлинги и колесные диски, окрашенные в черный цвет "Пантера", новые сиденья с обивкой из грязе- и водооталкивающей ткани, парктроник, обогрев лобового стекла, резиновый коврик багажного отсека и две багажные сетки, одна из которых фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья.

"АвтоВАЗ" в июле 2020 года увеличил продажи автомобилей в России на 7,54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 31709 единиц. На первом месте по объему продаж — модели семейства Lada Granta (11 450 автомобилей).